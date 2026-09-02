SFS Aktie News: SFS am Mittwochnachmittag billiger

Die SFS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 133,20 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'153 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte SFS-Aktie bei 132,80 CHF. Bei 134,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'847 SFS-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. Bei 98,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.

Für SFS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,80 CHF ausgeschüttet werden.

Die SFS-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.

In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,25 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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