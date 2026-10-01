SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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01.10.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS behauptet sich am Donnerstagvormittag
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 139,20 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die SFS-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 139,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'456 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SFS-Aktie bisher bei 139,20 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SFS-Aktie bisher bei 138,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 138,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 212 SFS-Aktien.
Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SFS-Aktie derzeit noch 5,17 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 29,38 Prozent Luft nach unten.
Nachdem SFS seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,78 CHF je Aktie ausschütten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Am 03.03.2028 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,22 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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