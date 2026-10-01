SFS Aktie News: SFS am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr ging es für die SFS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 137,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'393 Punkten realisiert. Die SFS-Aktie sank bis auf 137,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 138,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 10'114 Stück.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 98,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 28,25 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für SFS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,78 CHF belaufen.

Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SFS veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je SFS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,22 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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