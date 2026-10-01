SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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01.10.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS am Mittag mit roter Tendenz
Die Aktie von SFS gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 139,00 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 139,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'385 Punkten realisiert. Der Kurs der SFS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 138,20 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'333 SFS-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 146,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Mit einem Zuwachs von 5,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Abschläge von 29,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,22 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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SFS am 01.10.2026
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