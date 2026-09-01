SFS Aktie News: SFS am Vormittag Verlust reich

Die SFS-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 134,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'152 Punkten steht. Das Tagestief markierte die SFS-Aktie bei 133,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,00 CHF. Von der SFS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 286 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 8,77 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,97 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

SFS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,80 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der SFS-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,25 CHF je SFS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

SFS-Aktie fester: Umsatz- und Ergebnisplus

SFS-Aktie gefragt: Konzern übernimmt Heartland und baut Präsenz in US-Luftfahrtmarkt aus

Adval Tech-Aktie Übernahme des Tiefziehgeschäfts von SFS