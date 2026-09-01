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01.09.2026 16:29:00

SFS Aktie News: SFS gibt am Dienstagnachmittag nach

SFS Aktie News: SFS gibt am Dienstagnachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 133,60 CHF.

SFS
134.38 CHF 0.92%
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Die SFS-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 133,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'129 Punkten notiert. Im Tief verlor die SFS-Aktie bis auf 133,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'275 SFS-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 146,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die SFS-Aktie mit einem Verlust von 26,42 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,80 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,25 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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