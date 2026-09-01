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01.09.2026 12:29:00

SFS Aktie News: SFS gibt am Mittag ab

SFS Aktie News: SFS gibt am Mittag ab

Die Aktie von SFS gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SFS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 134,00 CHF ab.

SFS
132.86 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

Die SFS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 134,00 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'026 Punkten steht. Die SFS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 133,80 CHF ab. Bei 135,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 7'458 SFS-Aktien gehandelt.

Bei 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,25 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,64 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,80 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SFS-Gewinn in Höhe von 7,25 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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