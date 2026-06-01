SFS Aktie News: SFS am Vormittag mit Kursabschlägen

Um 09:28 Uhr ging es für die SFS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 126,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'056 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte SFS-Aktie bei 126,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 215 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.05.2026 bei 128,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 1,74 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,78 CHF je SFS-Aktie.

Am 23.07.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 20.07.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,03 CHF je SFS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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