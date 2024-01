SFS Aktie News: SFS am Nachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 04:28 Uhr 0,8 Prozent auf 104,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 14'571 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die SFS-Aktie bis auf 104,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'147 SFS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 23,61 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,47 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die SFS-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von SFS rechnen Experten am 28.02.2025.

Redaktion finanzen.ch