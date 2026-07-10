|Übernahme
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10.07.2026 07:36:36
SFS-Aktie: Konzern übernimmt Heartland und baut Präsenz in US-Luftfahrtmarkt aus
SFS übernimmt den US-Befestigungsspezialisten Heartland Precision Fasteners und baut damit den Zugang zum nordamerikanischen Luftfahrtmarkt aus.
Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Der Abschluss der Übernahme wird bis Ende September 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher und weiterer Freigaben.
Heartland soll in die Business Unit Industrial des Segments Engineered Components integriert werden, das Management bleibt an Bord.
awp-robot/to
Heerbrugg (awp)
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