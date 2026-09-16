|Vor Investorentag
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16.09.2026 09:27:00
SFS-Aktie im Plus: Metallverarbeiter bestätigt Jahresziele
SFS hält an den Zielen für das laufende Geschäftsjahr fest.
Das Umsatzwachstum versteht sich inklusive Konsolidierungseffekten, wie SFS am Mittwoch im Vorfeld des Investor Day vom Donnerstag mitteilte. Damit bestätigte das Unternehmen die mit den Halbjahreszahlen im Juli kommunizierten Erwartungen für 2026.
Einblicke in die drei Geschäftsbereiche
Am Investor Day will die Konzernleitung vertiefte Einblicke in die drei Segmente Engineered Components, Fastening Systems sowie Distribution & Logistics geben. Im Mittelpunkt stehen laut Mitteilung die Strategie, Technologien und Anwendungen sowie die aktuelle Entwicklung der Geschäftsbereiche.
Zudem will Finanzchef Volker Dostmann über die Anfang September platzierte Obligationenanleihe informieren. SFS hatte eine siebenjährige Anleihe im Volumen von 250 Millionen Franken mit einem Zinssatz von 1,2 Prozent begeben.
Der Investor Day findet alle zwei Jahre statt und richtet sich an Investoren, Analysten und Finanzmedien.
SFS-Wertpapiere gewinnen an der SIX am Mittwoch zeitweise 0,30 Prozent auf 131,60 CHF.
jl/rw
Heerbrugg (awp)
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