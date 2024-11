SFS-Aktie fester: SFS erwirbt Pro Fastening Systems

Mit dem Unternehmen Pro Fastening Systems will SFS seine Marktpräsenz im mittleren Westen der USA ausbauen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.

Pro Fastening Systems wird per 1. November übernommen. Das Unternehmen erzielte 2023 einen Jahresumsatz von rund 30 Millionen US-Dollar und beschäftigt derzeit rund 40 Mitarbeitende. Zum Kaufpreis macht SFS in der Mitteilung keine Angaben.

Pro Fastening Systems ist ein Fachhändler von Befestigern und Abdichtungen für die gewerbliche Bauindustrie und den industriellen Leichtbau, heisst es weiter. Das Unternehmen ist an vier Standorten in Arlington (Illinois), Chicago (Illinois), Milwaukee (Wisconsin) und Indianapolis (Indiana) vertreten.

Das Geschäft von Pro Fastening Systems soll organisatorisch in das Segment Fastening Systems in die Triangle Fastener Corporation (TFC) von SFS eingegliedert werden. Mit diesem bediene SFS die Bauindustrie in Nordamerika mit 27 Standorten, heisst es weiter.

Die lokale Präsenz von Pro Fastening Systems soll beibehalten werden und auch die Mitarbeitenden würden übernommen. Das Geschäfts werde zudem vom bisherigen Management weitergeführt.

SFS-Aktien verteuern sich an der SIX am Freitag zeitweise um 0,49 Prozent auf 124,20 Schweizer Franken.

cg/

Heerbrugg (awp)