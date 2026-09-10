|
10.09.2026 10:57:36
SFP Infrastructure schliesst fünf Investitionen ab
Zürich (awp) - Der Infrastruktur-Investmentbereich der Swiss Finance & Property Group (SFP), SFP Infrastructure, hat für die zweite Generation seines Anlageprogramms fünf Investitionen abgeschlossen. Zudem sei bereits die Hälfte des Zielvolumens an Kapitalzusagen erreicht worden.
Das Programm sei nun in fünf Engagements im Bereich Single-Asset-GP-led-, Multi-Asset-GP-led- sowie LP-led-Transaktionen investiert, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die zweite Auflage verfüge ausserdem bereits über Kapitalzusagen in Höhe von rund 250 Millionen Euro von angepeilten 500 Millionen. SFP Infrastructure rechnet damit, das Ziel im Laufe des Jahres 2027 zu erreichen.
Insgesamt erreicht das Volumen an Gesamtkapitalzusagen für den SFP-Infrastructure-Fonds mittlerweile mehr als 430 Millionen US-Dollar.
sta/ys
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Entscheid: SMI und DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt sowie der der deutsche Leitindex rutschen im Donnerstagshandel etwas ab. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.