SFP Infrastructure schliesst fünf Investitionen ab

Zürich (awp) - Der Infrastruktur-Investmentbereich der Swiss Finance & Property Group (SFP), SFP Infrastructure, hat für die zweite Generation seines Anlageprogramms fünf Investitionen abgeschlossen. Zudem sei bereits die Hälfte des Zielvolumens an Kapitalzusagen erreicht worden.

Das Programm sei nun in fünf Engagements im Bereich Single-Asset-GP-led-, Multi-Asset-GP-led- sowie LP-led-Transaktionen investiert, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die zweite Auflage verfüge ausserdem bereits über Kapitalzusagen in Höhe von rund 250 Millionen Euro von angepeilten 500 Millionen. SFP Infrastructure rechnet damit, das Ziel im Laufe des Jahres 2027 zu erreichen.

Insgesamt erreicht das Volumen an Gesamtkapitalzusagen für den SFP-Infrastructure-Fonds mittlerweile mehr als 430 Millionen US-Dollar.

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