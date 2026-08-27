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27.08.2026 06:37:00
SFL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
SFL hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
SFL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192.6 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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