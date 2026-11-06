SFL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SFL präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.070 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13.11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 201.6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 178.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch