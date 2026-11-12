SFC Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SFC Energy hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.40 EUR, nach -0.080 EUR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 50.4 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SFC Energy 29.1 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch