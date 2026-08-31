SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578
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31.08.2026 18:00:38
SFC Energy-Aktie: Experten empfehlen SFC Energy im August mehrheitlich zum Kauf
4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu SFC Energy veröffentlicht.
4 Analysten empfehlen die SFC Energy-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 27,88 EUR, was einem Anstieg von 6,83 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SFC Energy-Aktie von 21,05 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|29,00 EUR
|37,77
|17.08.2026
|Deutsche Bank AG
|26,00 EUR
|23,52
|17.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27,50 EUR
|30,64
|17.08.2026
|Warburg Research
|29,00 EUR
|37,77
|14.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
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|Warburg Research
|06.07.26
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|Warburg Research
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|Deutsche Bank AG
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