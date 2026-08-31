SFC Energy-Aktie: Experten empfehlen SFC Energy im August mehrheitlich zum Kauf

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu SFC Energy veröffentlicht.

4 Analysten empfehlen die SFC Energy-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 27,88 EUR, was einem Anstieg von 6,83 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SFC Energy-Aktie von 21,05 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 29,00 EUR 37,77 17.08.2026 Deutsche Bank AG 26,00 EUR 23,52 17.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 27,50 EUR 30,64 17.08.2026 Warburg Research 29,00 EUR 37,77 14.08.2026

Redaktion finanzen.ch