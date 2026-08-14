SFA Engineering präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SFA Engineering hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 715.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 308.00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 400.01 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 10.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 444.99 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch