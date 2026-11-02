SF vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SF hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.64 HKD, nach 0.560 HKD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat SF im vergangenen Quartal 95.64 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SF 85.67 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch