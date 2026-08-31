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31.08.2026 06:37:00
SF verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SF hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.35 USD. Im Vorjahresviertel hatte SF 0.390 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.95 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 10.65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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