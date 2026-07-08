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SF Urban Properties Aktie 3281613 / CH0032816131

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Umstellung 08.07.2026 07:19:36

SF Urban-Aktie: Verkauf von zwei Liegenschaften - Ausblick bestätigt

SF Urban-Aktie: Verkauf von zwei Liegenschaften - Ausblick bestätigt

SF Urban Properties hat mit dem Verkauf zweier Liegenschaften in Schlieren und St. Gallen die 2024 beschlossene Umstellung mit Fokus auf urbane Standorte in Zürich und Basel abgeschlossen.

SF Urban Properties
97.82 CHF -0.12%
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Die Verkäufe der Objekte in Schlieren im März 2026 und in St. Gallen im Juni bringen nach latenten Steuern einen geplanten Gewinnbeitrag von 3,6 Millionen Franken oder 1,08 Franken je Namenaktie, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Immobiliengesellschaft entwickelt zudem die Liegenschaft an der Richard-Wagner-Strasse in Zürich-Enge für rund 25 Millionen Franken neu als Mietwohnhaus statt als zum Verkauf bestimmtes Entwicklungsprojekt. In der zweiten Jahreshälfte plant SF Urban weitere Zukäufe von Bauland und prüft auch Akquisitionen von Renditeliegenschaften.

Den Ausblick für 2026 bestätigte das auf Geschäfts-, Wohn- und Entwicklungsliegenschaften fokussierte Immobilienunternehmen. Für das Gesamtjahr 2026 hatte SF Urban einen Anstieg des Reingewinns je Aktie ohne Neubewertungseffekte auf das Niveau von 2024 in Aussicht gestellt.

awp-robot/cf/rw

Zürich (awp)

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Analysten sehen bei LEG Immobilien-Aktie Potenzial

Bildquelle: zhekoss / Shutterstock.com
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Short 15’242.51 13.89 S4B3QU
Short 15’815.83 8.88 SCVB9U
SMI-Kurs: 14’360.45 07.07.2026 17:30:11
Long 13’751.53 19.33 SGBRFU
Long 13’445.28 13.69 S1B6WU
Long 12’870.52 8.86 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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