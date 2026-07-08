SF Urban-Aktie: Verkauf von zwei Liegenschaften - Ausblick bestätigt

Die Verkäufe der Objekte in Schlieren im März 2026 und in St. Gallen im Juni bringen nach latenten Steuern einen geplanten Gewinnbeitrag von 3,6 Millionen Franken oder 1,08 Franken je Namenaktie, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Immobiliengesellschaft entwickelt zudem die Liegenschaft an der Richard-Wagner-Strasse in Zürich-Enge für rund 25 Millionen Franken neu als Mietwohnhaus statt als zum Verkauf bestimmtes Entwicklungsprojekt. In der zweiten Jahreshälfte plant SF Urban weitere Zukäufe von Bauland und prüft auch Akquisitionen von Renditeliegenschaften.

Den Ausblick für 2026 bestätigte das auf Geschäfts-, Wohn- und Entwicklungsliegenschaften fokussierte Immobilienunternehmen. Für das Gesamtjahr 2026 hatte SF Urban einen Anstieg des Reingewinns je Aktie ohne Neubewertungseffekte auf das Niveau von 2024 in Aussicht gestellt.

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Zürich (awp)