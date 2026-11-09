SF Sustainable Property Fund plant Kapitalerhöhung

Zürich (awp) - Der Immobilienfonds SF Sustainable Property Fund will mit einer Kapitalerhöhung rund 80 Millionen Franken einnehmen. Weitere Details sollen voraussichtlich Ende November kommuniziert werden.

Die Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht sei für das vierte Quartal 2026 geplant, heisst es in einer Mitteilung der Fondsleitung Swiss Finance & Property Funds vom Montag. Das zusätzliche Kapital soll für Akquisitionen von Bestandsliegenschaften eingesetzt werden. Ausserdem soll der Ausbau des Portfolios durch Neubau- und Erneuerungsprojekte finanziert werden sowie die Rückführung von verzinslichem Fremdkapital.

ys/hr