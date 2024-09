SF Sustainable Property Fund erhält mit Daniel Babic neuen Portfoliomanager

Zürich (awp) - Swiss Finance & Property Funds hat Daniel Babic zum neuen Portfoliomanager des SF Sustainable Property Fund ernannt. Babic trete sein Amt am 1. November an, teilte das Immobilienunternehmen am Freitag in einem Communiqué mit.

Babic wird damit Nachfolger des langjährigen Portfoliomanagers Nicolas Beutler. Beutler werde bis zu seinem Austritt per Ende 2024 den Fonds und das Team unterstützen, hiess es weiter.

Babic ist seit 2019 als Senior Finance Manager für alle finanziellen Belange und für das Controlling des SF Sustainable Property Funds verantwortlich. "Daniel Babic ist mit dem Team und den Themen des Portfolios bestens vertraut. Mit seiner Ernennung wird die Kontinuität im Management und in der strategischen Weiterentwicklung des Fonds sichergestellt", schrieb die Gesellschaft.

jb/ra