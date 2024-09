SF Retail Properties Fund plant Kapitalerhöhung um 56 Millionen Franken

Zürich (awp) - Die Swiss Finance & Property Funds AG beabsichtigt, das Kapital des SF Retail Properties Fund zu erhöhen. Der Emissionserlös soll für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios sowie für die Entwicklung von Bestandsliegenschaften verwendet werden.

Angestrebt werde ein Volumen von 56,2 Millionen Franken, teilte die Fondsgesellschaft am Montag mit. Die Ausgabe sei auf maximal 540'000 neue Aktien beschränkt. Die Kapitalerhöhung soll im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots vom 2. bis 11. Oktober 2024 erfolgen. Dabei berechtigen zwölf bestehende Anteile zum Bezug eines neuen Anteils zum Ausgabepreis von je 104 Franken.

Die Bezugsrechte können vom 2. bis 9. Oktober 2024 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Die Liberierung der neu auszugebenden Aktien erfolgt am 18. Oktober 2024. Nicht bezogene Aktien würden allenfalls nicht ausgegeben. Der Emissionsbetrag würde sich entsprechend reduzieren.

