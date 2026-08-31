SF präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SF hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.68 HKD, nach 0.760 HKD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 93.65 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 83.09 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch