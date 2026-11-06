Sezzle: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sezzle hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.38 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.750 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42.55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 166.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 116.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch