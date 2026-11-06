Sezzle gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sezzle präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.96 AUD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.15 AUD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 235.9 Millionen AUD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 178.6 Millionen AUD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch