Seya Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Seya Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.01 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.350 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch