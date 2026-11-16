Sewoo Global präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sewoo Global lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 37.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sewoo Global ein EPS von 38.00 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Sewoo Global 9.69 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.17 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch