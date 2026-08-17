Sewoo Global öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sewoo Global stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 60.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 16.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 10.84 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 33.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch