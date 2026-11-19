Sewon Precision Industry präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 568.00 KRW gegenüber 1101.00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Sewon Precision Industry 29.59 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 39.16 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch