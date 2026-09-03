Sewon Precision Industry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sewon Precision Industry hat am 01.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 3005.57 KRW gegenüber 1529.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 58.49 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 60.62 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 5604.32 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 4646.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0.75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 178.00 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 179.35 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch