Sewing fordert zu IWF-Jahrestagung ausgewogene Regulierung

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, Christian Sewing, hat anlässlich der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington an die Politik appelliert, die Finanzmarktregeln in Europa zu vereinfachen und die Entwicklung der globalen Regulierung zu berücksichtigen. Nötig seien international vergleichbare Wettbewerbsbedingungen. "Europa muss seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Nordamerika und Asien stärken und darf sich durch eine übermässig belastende Regulierung nicht selbst behindern", betonte Sewing. Die Regulierung sei zunehmend komplexer, detaillierter und kostspieliger geworden. "Es ist an der Zeit zu prüfen, wo Regeln vereinfacht, Redundanzen beseitigt und Anforderungen gesenkt werden können."

Die Bedeutung des internationalen Wettbewerbs für Wachstum und Wohlstand habe zuletzt Mario Draghi in seinem Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union (EU) hervorgehoben. Dies unterstreiche die Dringlichkeit, regulatorische Hindernisse abzubauen und Europa zukunftsfähig aufzustellen. Die deutschen Banken hätten bewiesen, dass sie gut kapitalisiert und in der Lage seien, Risiken angemessen zu managen. Deshalb sei es nun angezeigt, den bestehenden Regulierungsrahmen systematisch zu überprüfen.

Sewing sprach sich für ein "Level Playing Field" der Regulierung aus - in Europa und global. "Eine gute Regulierung funktioniert nur, wenn sie international vergleichbar ist." Dies sei insbesondere bei der Umsetzung der Eigenkapitalbestimmungen von Basel III wichtig. Unterschiedliche Zeitpläne in der EU, den USA und Grossbritannien könnten zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Die EU habe den 1. Januar 2025 als Stichtag festgelegt, aber sowohl die USA als auch Grossbritannien wichen davon ab. "Eine mögliche Benachteiligung europäischer Banken muss vermieden werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu erhalten", forderte Sewing. Der Bankenverband setze sich in Washington dafür ein, die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Banken durch eine verhältnismässige Regulierung zu stärken und Verzerrungen im internationalen Wettbewerb zu verhindern.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2024 06:11 ET (10:11 GMT)