Severstal Cherepovets Metal Factory JSC (spons GDR) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Severstal Cherepovets Metal Factory JSC (spons GDR) präsentierte am 12.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.230 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 2.27 Milliarden USD, gegenüber 2.29 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.70 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch