SEVEN SEAS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SEVEN SEAS hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 10.49 JPY. Im Vorjahresquartal waren 7.82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 840.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.1 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 57.7 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch