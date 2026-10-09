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09.10.2026 06:37:00
Seven i stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Seven i hat am 08.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 28.05 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Seven i noch ein Gewinn pro Aktie von 28.86 JPY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seven i im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3’081.45 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2’839.27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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