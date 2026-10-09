Seven i stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Seven i hat am 08.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 28.05 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Seven i noch ein Gewinn pro Aktie von 28.86 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seven i im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3’081.45 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2’839.27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch