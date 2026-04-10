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10.04.2026 06:37:00
Seven i stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Seven i äusserte sich am 09.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 39.53 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Seven i 42.18 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18.04 Prozent auf 2’379.33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Seven i 2’903.17 Milliarden JPY umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 118.81 JPY gegenüber 66.62 JPY im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 10’430.27 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 12.88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11’972.76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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