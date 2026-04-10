Seven i stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Seven i äusserte sich am 09.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 39.53 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Seven i 42.18 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18.04 Prozent auf 2’379.33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Seven i 2’903.17 Milliarden JPY umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 118.81 JPY gegenüber 66.62 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 10’430.27 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 12.88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11’972.76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch