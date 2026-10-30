Seven Hills Realty Trust Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Seven Hills Realty Trust Registered hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Seven Hills Realty Trust Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0.230 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Seven Hills Realty Trust Registered einen Umsatz von 14.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch