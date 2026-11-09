Seven Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Seven Bank lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.77 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5.70 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Seven Bank im vergangenen Quartal 58.06 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Seven Bank 53.12 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch