Seven Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Seven Bank gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 5.63 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Seven Bank 3.65 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Seven Bank im vergangenen Quartal 56.78 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Seven Bank 53.16 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch