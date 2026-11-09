Seven Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Seven Bank hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 0.36 USD gegenüber 0.390 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 360.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 364.6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch