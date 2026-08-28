Sevan Marine ASA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sevan Marine ASA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sevan Marine ASA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.41 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.290 NOK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sevan Marine ASA 1.6 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.3 Millionen NOK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch