Setco Automotive: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Setco Automotive hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Setco Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8.93 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.370 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.51 Milliarden INR – ein Plus von 18.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Setco Automotive 2.11 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.010 INR gegenüber -7.860 INR im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.05 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7.19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch