Setco Automotive präsentierte Quartalsergebnisse

Setco Automotive liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Setco Automotive die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15.22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2.610 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 70.41 Prozent auf 529.0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Setco Automotive 1.79 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch