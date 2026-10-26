Seshasayee Paper Boards zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Seshasayee Paper Boards hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.72 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Seshasayee Paper Boards 5.03 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.46 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch