Sesa Goa hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sesa Goa hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9.35 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4.61 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sesa Goa im vergangenen Quartal 263.56 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sesa Goa 398.68 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch