SES AI A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SES AI A hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

SES AI A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.070 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 5.1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch