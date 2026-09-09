ServiceTita a Aktie 140098825 / US81764X1037
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.09.2026 16:35:05
ServiceTitan Stock Plunges 30%
(RTTNews) - ServiceTitan Inc. (TTAN) shares are currently trading at $56.85, down $24.73, or 30.30 percent on Wednesday, possibly after the company reported second-quarter results the previous day, showing strong revenue growth but continued losses.
ServiceTitan closed the previous session at $81.58 and opened at $67.00 on the Nasdaq. The stock has traded between $56.70 and $69.45, with volume at 6.65 million shares, compared with average volume of 1.50 million. Its 52-week range is $54.17 to $119.60.
ServiceTitan reported revenue of $292.756 million, up from $242.123 million a year earlier. The company reported a net loss of $24.921 million, or $0.26 per share, compared with a net loss of $32.225 million, or $0.35 per share, a year earlier.
For the first six months, revenue increased to $561.580 million from $457.815 million, while net loss narrowed to $47.739 million from $78.589 million. The company's loss from operations also narrowed to $27.552 million from $34.772 million in the second quarter.
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu ServiceTitan Inc Registered Shs-A-
|
03.06.26
|Ausblick: ServiceTitan A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.05.26
|Erste Schätzungen: ServiceTitan A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: ServiceTitan A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)