ServiceTitan A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ServiceTitan A gab am 08.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.350 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 292.8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 242.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch