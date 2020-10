Services Ricova, une entreprise responsable pour relancer et améliorer les opérations de tri de la Ville de Montréal

BROSSARD, QC, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Services Ricova, la seule entreprise intégrée de collecte, de tri et de revente de matières recyclables et de propriété entièrement québécoise, tient à rectifier les informations présentées par divers médias au cours des derniers jours. « Dans le contexte de profonds changements du secteur des matières résiduelles, je suis déçu que les articles parus dans différents médias montréalais ne reflètent vraiment pas notre volonté d'offrir des services environnementaux de qualité aux Montréalais », souligne Dominic Colubriale, président directeur-général de Services Ricova.

Services Ricova a racheté les actifs de Rebuts Solides Canadiens en 2020, à la suite de la faillite du seul opérateur des trois centres de tri montréalais. « Avec plus de vingt ans d'expérience à trouver des débouchés pour les matières recyclables des centres de tri québécois, nous apportons une expertise importante qui permettra d'optimiser les opérations et obtenir davantage de valeur pour les matières recyclées », mentionne l'entrepreneur, qui a déjà fait des investissements importants et compte poursuivre l'amélioration des opérations de triage à Châteauguay, Lachine et Saint-Michel.

Malheureusement, divers litiges contractuels, présentement devant les tribunaux, ont été relevés dans les médias afin de dépeindre un portrait négatif de l'entreprise, ce que s'explique mal son propriétaire. À la suite du refus des pays asiatiques de recevoir les matières québécoises, Ricova a souhaité, comme plusieurs entreprises et organismes à but non lucratif de l'industrie, s'entendre avec les municipalités pour obtenir une compensation. Dans certains cas, ces négociations ont mené à la rupture des contrats, souvent d'un commun accord.

« Prenons par ailleurs les 300 plaintes depuis 2017. Cela représente une vingtaine d'insatisfactions annuellement, pour chacun des cinq arrondissements sous contrat, ou encore 0,000 004 % des 75 millions de portes que nous avons desservies depuis trois ans », explique Dominic Colubriale. « Plus encore, nous ne sommes pas toujours informés de la nature de la plainte, qui peut être, par exemple, liée au déplacement du bac après la collecte, sans qu'on identifie la cause, ou encore un bac non vidé car il a été mis à la rue après le passage du camion. »

Services Ricova trouve des solutions pour la valorisation des matières recyclables partout dans le monde, tout en souhaitant que les valorisateurs québécois achètent davantage de matière d'ici. « Nous ne faisons pas d'affaires illégales au Panama, comme le sous-entend un article », soutient Dominic Colubriale. « Notre vaste réseau mondial a permis de recycler les sacs de plastique en Malaisie, où nous avons investi dans une usine, alors qu'en 2014 le Québec vivait une crise avec ces sacs. » Pour l'entrepreneur, il est difficile de comprendre pourquoi ses opérations font l'objet de commentaires politiques et il se dit ouvert à échanger directement avec les élus. « Nous avons une excellente collaboration avec la Ville de Montréal, qui nous considère comme un partenaire, et notre croissance nous permettra de fournir encore davantage de solutions pour la gestion des matières recyclables », conclut monsieur Colubriale.

À PROPOS DE SERVICES RICOVA INC.

Fondée en 2009 au Québec, la société Services Ricova Inc. œuvre dans le domaine du transport et de la collecte des matières résiduelles et recyclables. Services Ricova Inc. procède à la collecte des matières résiduelles auprès d'entreprises privées ainsi que de plusieurs municipalités au Québec. Les matières recyclables représentent plus de 80 % des matières qu'elle collecte et transporte. L'entreprise assure également l'opération et la gestion de plusieurs centres de tri.

SOURCE Ricova International